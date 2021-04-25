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ANKARA

Kanserli çocuklara P-shirt

Oğlu Mirhan Ali’yi beyin tümöründen kaybeden anne Çağla Acar, kanserli çocukların rahat etmesi için özel tasarım kıyafet üretti. Acar’ın p-shirt adını verdiği tişört ile çocukların tedavi esnasında kıyafet giyip çıkarmaları kolaylaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanserli çocuklara P-shirt
Çağla Acar, beyin tümöründen hayatını kaybeden oğlundan ilhamla, kanser tedavisi gören çocuklar için giyilmesi kolay kıyafet tasarladı.

MUHAMMED ABDULLAH KURTAR

Anne Çağla Acar, oğlu Mirhan Ali’ye kötü huylu beyin tümörü tanısı konduğunu, oğlunun 3,5 yıl süren savaşını 8,5 yaşında bir buçuk yıl öne kaybettiğini anlattı. Kanser hastalıklarıyla mücadele eden çocukların yaşadıkları zorlukları yaşayarak gördüklerini kaydeden Acar, bu zorlukları şöyle dile getirdi: “Oğlumun anısını yaşatmak ve hastalıkla mücadele eden birçok çocuğa faydam olsun istedim. Tedavi gören çocukların göğüs bölümüyle köprücük kemiğinin alt tarafına port kateteri takılır. Çeşitli tedaviler bunun sayesinde yürütülür. Doktorlar ve hemşireler port kateterine ulaşacakları zaman tedavi gören küçük çocuklar çok sıkıntı yaşarlar, üzerlerini çıkarmak istemezler. Gece uyurken hemşireler gelir tedavi gören çocukların üzerinden yorganı açar, tişörtünü çıkartır port kateterine ulaşırlardı ve buradan ilaç verirler. Bu durum tedavi gören çocukların psikolojilerini genellikle etkileyebilir.”

OĞLUMDAN ESİNLENDİM

Tedavi gören çocukların bu zorlukları aşmaları için iki ay önce oturduğum yerden bir çizim yaptım. Cırt cırtlı, doktorların ve hemşirelerin port kateterine kolay ulaşabileceği, tedavi gören çocukları da rahatsız etmeyecek bir giysi geliştirdim. Bu giyside oğlum Mirhan’ın tedavisi sırasında çizdiği resimlerden ve oyuncaklarından esinlendim. Giysileri çocukları rahatsız etmeyecek, alerjik reaksiyon yaptırmayacak şekilde tasarladım” Acar, ürün için ‘P-shirt’ adıyla patent başvurusunda bulunduğunu aktarırken bunun gerekçesini “Ben giysiden herhangi bir kar elde etmiyorum ve kimsenin de kar elde etmesi gibi kötü niyetle yaklaşmasını istemiyorum” diye açıkladı.

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