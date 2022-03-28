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Karadeniz'de ikinci mayın paniği: Etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini ve Sualtı Savunma Timlerinin mayına müdahaleye başladığını bildirdi. Yetkililer, İğneada açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Karadenizde ikinci mayın paniği: Etkisiz hale getirildi
İğneada'da mayın paniği

MSB kaynaklarından yapılan açıklama şöyle:
28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir.Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.

  • Saat 13.10 sularında Milli Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, İğneada açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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