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POLİTİKA

Kavurmacılar davasına 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Mustafa Şevki Kavurmacı ve Ömer Faruk Kavurmacı'nın "örgüt üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.

Haber Merkezi DHA
Ömer Faruk Kavurmacı.
Ömer Faruk Kavurmacı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı getirilirken, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı da hazır bulundu. Firari sanık Ahmet Said Kavurmacı ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savcı, celse arasında verdiği mütalaasını okudu.

Savcı mütalaasının okudu

Duruşma savcısı, celse arasında verdiği mütalaasını tekrar ettiğini ifade ederek sanıklar sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve babası Mustafa Şevki Kavurmacı'nın FETÖ üyesi olduklarının anlaşıldığından alt sınırdan uzaklaşılarak 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer sanık Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ise ayrılması istendi. Mütalaaya karşı söz verilen müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı Mehmet Ali Alagöz, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Baba Kavurmacı: 3 defa "Yaşasın Türkiye" diyerek savunmasını tamamladı

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Mustafa Şevki Kavurmacı, "İnsan şerefiyle yaşar, insan vatan sevgisiyle yaşar, hayatımı ülkem için çalışmakla geçirdim. 80 yaşıma dayandığım bu zamanlarda en asılsız iddialarla suçlandım. Böyle yaşanmıyor. Böyle yaşamayı zillet kabul ediyorum" dedi.

Ayakta durmakta zorlandığı için avukatının kolundan tuttuğu Mustafa Şevki Kavurmacı, üç defa "Yaşasın Türkiye" diyerek savunmasını tamamladı. Baba Kavurmacı daha sonra yakınlarının yardımıyla duruşma salonundan ayrıldı.

Beraatini istedi

Sanık Ömer Faruk Kavurmacı ise TUSKON'dan noter yoluyla istifa ettiğinin tespit edildiğini belirterek çalışanlarından bugüne kadar 5'i hakkında FETÖ'den işlem yapıldığını ve 4 bin kişilik şirketlerindeki bu oranın binde bir seviyesinde kaldığını ifade etti.

  • Kavurmacı, "3,5 yılı dolduran tutukluluğuma somut bir gerekçe maalesef gösterilemedi. 3,5 yıldır delillendirilemeyen FETÖ iddialarını hiç bir akıl kabul etmemektedir. İşlemediğim bir suçun günahı üzerime yüklenmiştir. Bylock kullanmadığım tespit edilmiştir. Cep telefonumda FETÖ ile irtibatlı herhangi bir program indirmediğim ve internette FETÖ irtibatlı sitelere üye olmadığım da belirlenmiştir. FETÖ ile hiçbir irtibatım olmadığı 30 kamu tanığı mahkemede anlatmıştır.

Gizli tanık da FETÖ ile ilişkim olmadığını belirtmiştir. 3,5 yılı doldurduğum tutukluluğum ve yargılamam süresince FETÖ ile hiçbir irtibatım tespit edilememiştir. Cezaevinde defalarca epilepsi krizi geçirerek hastaneye kaldırıldım.

Cezaevi şartları hastalığımın ilerlemesine neden oldu. Eğer suçum varsa başım üstüne. İşadamıyım, ekmeğimin peşinde koştum" diye konuştu. TUSKON yönetiminin tutuklu tek sanığı olduğunu da belirten Kavurmacı, "Ben Ömer Faruk Kavurmacı olarak devletimizin işine burnunu sokmaya çalıştıklarını bilseydim TUSKON'un yanından bile geçmezdim. Tutuklandığımda 5,5 aylık olan kızım, bugün 4 yaşını doldurdu. Şirketler üzerindeki kayyum tedbirlerinin kaldırılarak beraatimi ve tahliyemi isterim" dedi. Duruşma sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.


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