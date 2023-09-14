Kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M'yi kent merkezinde yakaladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen eski astsubay
Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen eski astsubay
Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen eski astsubay A.M. işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.
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1 saat önce