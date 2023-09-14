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Kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında altı yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

12:06 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M'yi kent merkezinde yakaladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen eski astsubay

Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen eski astsubay A.M. işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

#FETÖ
#Kırıkkale
#astsubay
1 saat önce
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