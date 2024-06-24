|
Gündem

'Kilit kavşak'tan rekor geçiş: 9 günde tam 1 milyon 757 bin araç

Kurban Bayramı tatili süresince 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'den 1 milyon 757 bin 728 araç geçti. Bu sayı, geçen yılki bayramlara göre artış gösterdi.

17:37 - 24/06/2024 Pazartesi
IHA
43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'den toplam 1 milyon 757 bin 728 araç geçiş yaptı.
43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'den toplam 1 milyon 757 bin 728 araç geçiş yaptı.

Türkiye, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini geride bıraktı.

Yüz binlerce vatandaş bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirdi.

Bu süreçte kara yollarında da yoğun bir trafik akışı yaşandı.

43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'den toplam 1 milyon 757 bin 728 araç geçiş yaptı.

Araç geçiş sayısı, geçen yılki bayramlara göre artış gösterdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince 52 yaralamalı trafik kazasına müdahale etti.

Can kaybının yaşanmadığı kazalarda, toplamda 112 kişi yaralandı.

Ayrıca, 63 kaza maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara-Samsun D200, Kırıkkale-Kayseri D765, Kırıkkale-Konya D753 kara yolları üzerindeki Yahşihan, Balışeyh, Delice, Bahşılı, Karakeçili ve Çelebi ilçelerinde oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürdü.

Ekipler, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun bir çaba gösterdi.





#Kurban Bayramı
#kilit kavşak
#Kırıkkale
32 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MSB son dakika olarak uyarıda bulundu! Bedelli askerlik başvurusu sona eriyor: 2024 bedelli askerlik ne kadar?