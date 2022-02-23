Gündem 38 yıl sonra hayaline kavuştu 9 torunlu gelin
KIRIKKALE

38 yıl sonra hayaline kavuştu: 9 torunlu gelin

Kırıkkale'de maddi imkansızlıklar nedeniyle düğünde gelinlik giyemeyen Zeliha Demirci (53), 38 yıl sonra kendisi için düzenlenen kına gecesinde beyaz gelinlik giydi. Demirci, "4 çocuğum, 9 torunum var. Herkesten Allah razı olsun, çok memnun oldum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Kırıkkale haberleri: 9 torunlu gelin, 38 yıl sonra hayali gerçek oldu
38 yıl sonra hayaline kavuştu.

Aşağı Mahmutlar Mahallesi’nde oturan Zeliha Demirci, 38 yıl önce Resul Demirci ile evlendi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle düğününde gelinlik giyemeyen Demirci'nin, bu evliliğinden 4 çocuğu ve 9 torunu oldu. Mahallede, belediyeye ait konakta el sanatları kursuna katılan Zeliha Demirci, burada belediye görevlisi Nezahat Bakır ve arkadaşlarına, düğününde gelinlik giyemediği için içinde bir ukde kaldığını söyledi.

Bunun üzerine Zeliha Demirci için mahalle konağında kına gecesi düzenlendi. Gecede Demirci, beyaz gelinlik giydi. Eline kına yakılan Demirci'ye kursiyerler tarafından alyans takılarak, pasta kesildi. Daha sonra Demirci ve mahalle konağındaki kursiyerler çalan oyun havalarıyla eğlendi.


'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'


Zeliha Demirci, eşi Resul Demirci (61) ile 38 yıl önce evlendiklerini belirterek, "Düğünümde gelinlik değil elbise giymiştim. Koordinatörümüz Nezahat Hanım benim için böyle bir organizasyon ayarladı. Hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Benim için de bir mutluluk oldu, duygulandım. 38 yıl sonra gelinlik giyeceğim aklıma gelmiyordu. Böyle bir program olacağını eşime söylediğimde eşim de sevindi, gelinlik giymemi istedi. 4 çocuğum, 9 torunum var. Herkesten Allah razı olsun, çok memnun oldum" dedi.


Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konakları Koordinatörü Nezahat Bakır ise, "Kendi aramızda bir organizasyon yaparak isteğini yerine getirmeye çalıştık. Kendisi çok mutlu oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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