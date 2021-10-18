Şüpheli araçta yapılan aramada polisi şaşırtan görüntü: Motor içindeki çoraptan silah çıktı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Motor bölümünde yapılan aramada, çorabın içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Otomobil sürücü M.T.’nin (50) hareket ve tavırlarından şüphelenen polis, Cumhuriyet Savcılığı’ndan arama izni kararı aldı.
Motor bölümünde yapılan aramada, çorabın içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Otomobilde yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş çorap içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Motor bölümünde yapılan aramada, çorabın içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Motor bölümünde yapılan aramada, çorabın içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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Olay, saat 17.30 sıralarında İzmit Seka Park’ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seka Park’taki kafenin mutfak kısmında çalışan Aynur Ç. (50), iş yerinde çalıştığı sırada mutfağa boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Ç.’nin girdiğini gördü.
Bir anda panikleyen Aynur Ç., kendisine saldıran Suat Ç.’nin bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Göğsünden 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşerek acı içinde bağıran Aynur Ç.’nin sesini duyan işletme çalışanları, saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı<br><br>İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kafe çalışanları saldırganı etkisiz hale getirdi<br><br>Kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Suat Ç. adlı saldırgan ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.
Koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çalışan kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından iş yerinin mutfağında bıçaklanarak ağır yaralandı. Kafe çalışanlarının etkisiz hale getirdiği şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi.
İkinci kattaki daireye demir korkuluklardan tırmanan hırsızlık şüphelisi, yatak odasının penceresinden içeri girdi.
Odada ev sahipleriyle karşılaşan şüpheli, aynı pencereden atlayarak kaçtı. Ev sahibinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bu arada şüphelinin binaya tırmanıp içeri girmesi ve kısa süre sonra pencereden atlayıp kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı
Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı
Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı
Girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşan hırsız pencereden atladı
Mersin'in Toroslar ilçesinde kimliği belirsiz kişi hırsızlık için girdiği dairede ev sahipleriyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı. Şüphelinin demir korkuluklardan tırmanıp içeri girmesi, ardından da pencereden atlayıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaza, saat 04.45 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Kartal istikametinde meydana geldi.
Aşırı süratli olduğu iddia edilen Serdar Töre idaresindeki 41 VG 482 plakalı hafif ticari araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Refüje çarpan hafif ticari araç, bir ağacı da yıkıp, taklalar atarak karşı şeride geçti.
Kazada, araçta bulunan Serdar Töre, Berkay Biçen, Salih Töre ve Yiğit Kına yaralandı. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredekiler koştu.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Aşırı kilolu olması nedeniyle normal ambulansa alınamayan Serdar Töre için obez ambulansı istendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonucu ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası sahil yolu Kadıköy istikametinde trafik durdu. Hurdaya dönen araç, çekiciyle yoldan kaldırılırken, yola akan yakıt ve yağ sızıntısı için kumlama çalışması yapıldı.
İncelemeler sırasında araçta bulunan alkol şişesi ise dikkat çekti. Kazada yola devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.<br>Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Maltepe'de refüje çarpan araç, taklalar atarak karşı şeride geçti 4 yaralı
Maltepe'de refüje çarpan araç, taklalar atarak karşı şeride geçti 4 yaralı
Maltepe'de refüje çarpan araç, taklalar atarak karşı şeride geçti 4 yaralı
Maltepe'de refüje çarpan araç, taklalar atarak karşı şeride geçti 4 yaralı
Maltepe'de refüje çarpan araç, taklalar atarak karşı şeride geçti 4 yaralı
Maltepe'de refüje çarpan araç, taklalar atarak karşı şeride geçti 4 yaralı
Maltepe'de refüje çarpan araç, taklalar atarak karşı şeride geçti 4 yaralı
Maltepe'de refüje çarpan araç, taklalar atarak karşı şeride geçti 4 yaralı
Maltepe'de refüje çarpan araç, taklalar atarak karşı şeride geçti 4 yaralı
Maltepe’de yürekleri ağza getiren kaza: Taklalar atarak karşı şeride geçti
Maltepe Altayçeşme Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde Pendik istikametinde aşırı hız yapan hafif ticari araç kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak önce orta refüj'de bulunan ağacı kırdı sonra da takla atarak karşı şeride geçti. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişi araç içinde sıkıştı.