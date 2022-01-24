​Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı: Çocukların kardan adamlarını bozmayın.

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı Osman Türkyılmaz saldırıya uğradı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Evinde istirahat eden Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her akşam rutin yaptığı yürüyüş ve saha denetimlerinde yolda karşılaştığı bir vatandaşa selam verdiğini söyledi. Bu kişinin hakaret ederek kendisine saldırdığını anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu: 'Hafiften dizimden bir rahatsızlığım var ama sağlığım sıhhatim yerinde. Bizi seven tüm dostlara selam ve saygılarımı iletiyorum. Gayet iyiyim. Bizi bu olaylar yıldıramaz. Elimizden geldiği ve dilimizin döndüğü kadar hem sahada hem de vatandaşımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. Emniyet gerekli işlemi yapıyor. Daha önceden aldığımız tehdit dolayısıyla emniyete verdiğimiz bir yazı var. Herhalde telefonları falan biliyorlardır, dinliyorlardır. Bu konuda emniyete daha önceden bilgi vermiştik, tehdit aldığımızı söylemiştik.'