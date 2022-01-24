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KIRIKKALE

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı: Çocukların kardan adamlarını bozmayın

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede karla mücadelede görev alan ekiplere, çocukların oyun alanlarını ve kardan adamları bozmamaları yönünde talimat verdi.

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​Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı: Çocukların kardan adamlarını bozmayın
​Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı: Çocukların kardan adamlarını bozmayın.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Karla mücadelede faaliyet gösteren personellerle kahvaltıda buluşan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocukların oyun alanlarını ve kardan adamları bozmamaları talimatı verdi.

  • Türkyılmaz, "Yolları temizlemeye çıkarken özellikle çocukları düşünün. Çocukların oyun alanlarını temizlememeye dikkat edin. Çünkü ömürlerinde bu kadar kar yağışına pek az denk geliyorlar. Çocuklarımız bizim için önemli. Kardan adamlarını sakın bozmayın" şeklinde konuştu.

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Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, dondurucu soğuk ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz durumlarda Whatsapp ihbar hattına yazabileceklerini söyledi.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Evinde istirahat eden Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her akşam rutin yaptığı yürüyüş ve saha denetimlerinde yolda karşılaştığı bir vatandaşa selam verdiğini söyledi. Bu kişinin hakaret ederek kendisine saldırdığını anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu: 'Hafiften dizimden bir rahatsızlığım var ama sağlığım sıhhatim yerinde. Bizi seven tüm dostlara selam ve saygılarımı iletiyorum. Gayet iyiyim. Bizi bu olaylar yıldıramaz. Elimizden geldiği ve dilimizin döndüğü kadar hem sahada hem de vatandaşımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. Emniyet gerekli işlemi yapıyor. Daha önceden aldığımız tehdit dolayısıyla emniyete verdiğimiz bir yazı var. Herhalde telefonları falan biliyorlardır, dinliyorlardır. Bu konuda emniyete daha önceden bilgi vermiştik, tehdit aldığımızı söylemiştik.'

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Kırıkkale’de işçi servisi devrildi 15 yaralı
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Kırıkkale’de işçi servisi devrildi 15 yaralı
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Kırıkkale’de işçi servisi devrildi 15 yaralı
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Kırıkkale’de işçi servisi devrildi 15 yaralı
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Kırıkkale’de işçi servisi devrildi 15 yaralı
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Kırıkkale’de işçi servisi devrildi 15 yaralı
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