Kırıkkale'de hafif ticari araç KGYS trafosuna çarpıp dereye düştü

İstanbul Ataşehir'de 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil, park halindeki başka bir otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobilin de diğer araçlara çarptığı kazada, 6 otomobil hasar gördü.