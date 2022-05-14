Kırıkkale'de hafızlık eğitimini tamamlayan 32 öğrenci icazet aldı

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, törende, 32 hafızlık öğrencisinin icazetlerini alacağını belirterek yılda binlerce hafızın yetiştiğini söyledi.

Dünyada Kur'an-ı Kerim hariç tamamı ezberlenen bir kitabın olmadığına dikkati çeken Yaşar, "Yılda binlerce kişi Kur'an'ı ezberliyor. Bu mübarek mekanda ulvi gaye için bir araya geldik. Burada çocukların hafızlıklarını tebrik etmek için toplandık. Hafızlık herkese nasip olmayacak bir olgudur, ilimdir. Bu çocuklarımız canlı birer Kur'an misali aramızda dolaşacaklar ve kendilerinden sonra gelecek nesillere örnek olacaklar." diye konuştu.

Tören, öğrencilere icazet belgeleri ve çeşitli hediyelerin takdimiyle sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Musa Coşkun, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

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OYNAT 01:08 Amasya'da hafızlığını tamamlayan 500 genç icazet aldı Türkiye'de nüfusuna göre en fazla hafız yetiştiren kent olan Amasya'da, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 500 hafız için icazet programı düzenlendi. Hafızların tekbirlerle salona girdiği program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan'ın yaptığı dua sonrasında icazet belgelerini alan genç hafızlar, kendilerini yetiştiren hocalarına teşekkür etti. BiP'te paylaş

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