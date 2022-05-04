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Gündem Kırıkkalede nehirden tutulan balık dördü çocuk dokuz kişiyi zehirledi
KIRIKKALE

Kırıkkale'de nehirden tutulan balık dördü çocuk dokuz kişiyi zehirledi

Kırıkkale'de, aynı aileden 4'ü çocuk 9 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin, Kızılırmak Nehrinde tutulan balıklardan yediği belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Kırıkkalede nehirden tutulan balık dördü çocuk dokuz kişiyi zehirledi
Genel durumları iyi olduğu belirtilen aile, hastanede gözlem altına alındı

Çalılıöz Mahallesi Halide Edip Caddesi'nde oturan Şarlayan ailesinden 9 kişi, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Asiye (14), Nisa (2), Göktürk (4), Alperen (5), Gülizar (25), Emre (29), Hatice (30), Sefa (32) ve Asiye Şarlayan (54), gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

9 kişinin akşam yemeğinde Kızılırmak Nehrinde tutulan balıkları yediği öğrenildi. Genel durumları iyi olduğu belirtilen aile, hastanede gözlem altına alındı.

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Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü iki yaralı var
FOTOĞRAF 14
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Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.
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Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı.
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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi.
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Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
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Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü iki yaralı var
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi'ndeki akrabalarından bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobile, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden üçü yaşamını yitirdi.


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