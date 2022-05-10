Gündem Kırıkkalede otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı
KIRIKKALE

Kırıkkale'de otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de anahtarı üzerinde unutulan ve kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki Saadet Ç., itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Kırıkkalede otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı
3708681

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi karşısında ismi öğrenilemeyen bir kadın, bebeği Saadet Ç.'yi 71 AAU 732 plakalı otomobilinde bırakıp ilaç almak için eczaneye gitti.
Otomobiline döndüğünde kapıyı açamayan ve anahtarı aracın üzerinde unuttuğunu fark eden anne, çevredekilerin yardımıyla kızını çıkarmaya çalıştı.

Kapıyı açamayan anne, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak yaklaşık 20 dakika sonra bebeği otomobilden çıkardı. Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Van'da polis helikopteri yeni doğan bebek için havalandı
GÜNDEM
Van'da polis helikopteri yeni doğan bebek için havalandı

Kahreden detay

Kahreden detay

​Motorcu çiftin feci ölümü: Bir metre daha uzun olsaydı...
Sadece Türkiyede üretilecek

Sadece Türkiye'de üretilecek

İkinci elektrikli model ortaya çıktı.
Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​Görmek isteyen milyonlarca kişi var fiyatı dudak uçuklatıyor.

​Bakan Bilgin duyurdu: Alım gücünü yükselteceğiz

​Sri Lanka'da halk ayaklandı.
Dünyanın en ürkütücü yeri

Dünyanın en ürkütücü yeri

​Buradan geçmek büyük cesaret ister.

İl Sağlık Müdürü açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.