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Kırıkkale'de sağanak yağış etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı

Kırıkkale'de sağanak yağış etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı

21:0224/04/2025, Perşembe
IHA
Yeni Şafak
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Kırıkkale'de sağanak yağış etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı
Kırıkkale'de sağanak yağış etkili oldu: Tarım arazileri su altında kaldı

Kırıkkale'de etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına yol açarak tarım arazilerini su altında bıraktı.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçelerde ve köylerde etkili olan yağış nedeniyle dere yataklarında su seviyesi hızla yükseldi. Taşan dereler, çevredeki tarım arazilerini kapladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından beklenen yağış, kısa sürede etkisini artırarak bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu. Kırıkkale-Yozgat karayolunda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.


Kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda da yağışın etkisiyle su baskınları meydana geldi. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altlarına ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

#Kırıkkale
#Sağanak yağış
#Tarım arazileri
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