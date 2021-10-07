Kırmızı listedeki 'bozkır delicesi' Türk kuş bilimcilerce uydudan takip ediliyor

Onları önce yakalıyoruz, sonra uydu verici tasmalarla takip ediyoruz. 2012 yılında yaptığımız çalışmayla dünyada ilk defa boz ayıların göç ettiğini ortaya çıkardık. Sarıkamış'ta uydu vericisi taktımız bir boz ayı bizim oluşturduğumuz yaban hayatı koridorunu takip ederek Artvin'in Şavşat ilçesindeki meyve bahçelerine gitti. Burada sonbahara kadar beslendikten sonra tekrar Sarıkamış'a kış uykusuna yatmak için geri döndü. Bu da dünya literatürünü değiştirdi. Boz ayılar bugüne kadar tahmin edildiği gibi belli bir alanda değil daha büyük alanlar kullanmak için ve beslenmek için geri dönüyorlar. Ve göçün tanımı olarak da gittikleri noktada bir süre kalıp ondan sonra tekrar doğdukları noktaya geri gelebiliyorlar. Bu da onların göç ettiğini ispatlıyor.