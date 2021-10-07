Gündem Kırmızı listedeki bozkır delicesi Türk kuş bilimcilerce uydudan takip ediliyor
IĞDIR

Kırmızı listedeki 'bozkır delicesi' Türk kuş bilimcilerce uydudan takip ediliyor

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan ve göç ederken binlerce kilometre yol kateden "bozkır delicesi" türü kuşlar Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde yakalanıp halka ve uydu takip cihazı takılarak izleniyor. KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, "Muazzam göçleri var. Yazın Orta Asya'ya hatta neredeyse Sibirya'ya kadar uzanan üreme alanlarına gidiyorlar, daha sonra göç zamanında hem ilkbahar hem de sonbaharda Iğdır'dan geçerek Orta Afrika'ya, Doğu Afrika'ya gidip kışı geçiriyorlar. Bozkır delicesi Aras Kuş Cenneti'nin de en önemli türlerinden. Türkiye'de bir tek burada halkalanıyorlar ve aynı zamanda dünyada da en çok halkalandığı yer de bu istasyon" dedi.

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Haber Merkezi AA
Kırmızı listedeki bozkır delicesi Türk kuş bilimcilerce uydudan takip ediliyor
Bozkır delicesi

KuzeyDoğa Derneğince sürdürülen halkalama ve araştırma çalışmaları kapsamında kurulan ağlar sayesinde 12 bozkır delicesi yakalandı.

Kuşlar, Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Halkalama İstasyonu'nda, Türk kuş gözlemcilerince yapılan araştırma, inceleme ve halkalama çalışmasının ardından uydu takip cihazı takılarak doğaya salındı.

AA

KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Aras Kuş Cenneti'nde yakalanan bu kuşların Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olduğunu söyledi.

AA

"Türkiye'de sadece Aras Kuş Cenneti'nde halkalanıyor"

Iğdır ve Aras Kuş Cenneti'nin konumları itibarıyla kuş bilimi açısından önemine işaret eden Şekercioğlu, şöyle konuştu:

  • "Koruma altında olan bozkır delicelerinin bazı bireyleri her sene on binlerce kilometre yol katediyor. Aras Kuş Cenneti'nde konaklayıp, beslenip, dinlenip göçlerine devam ediyorlar. Dünyanın en güzel ve sayıları hızla azalan kuş türlerinden biri. Soyu tehlikeye çok açık olan bu kuş azalan bozkır türlerinden birisidir.
  • Bozkır delicesi Aras Kuş Cenneti'nin de en önemli türlerinden. Türkiye'de bir tek burada halkalanıyor ve aynı zamanda dünyada da en çok halkalandığı yer de bu istasyon."

AA

Bu kuş türünden bazılarının uydu vericileriyle takip edildiğini aktaran Şekercioğlu, "Türkiye'de ilk kez bozkır delicelerini uydu vericileriyle takip ediyoruz. Muazzam göçleri var. Yazın Orta Asya'ya hatta neredeyse Sibirya'ya kadar uzanan üreme alanlarına gidiyorlar, daha sonra göç zamanında hem ilkbahar hem de sonbaharda Iğdır'dan geçerek Orta Afrika'ya, Doğu Afrika'ya gidip kışı geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

AA

Türkiye'de daha önce hiç görülmedi: Koronavirüsü insana geçiren tür olabilir
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Boz ayıların göç ettiği ilk kez Sarıkamış'ta ortaya çıktı
FOTOĞRAF 9
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Utah ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu Zürih, Kafkas, Zagreb ve Boğaziçi üniversiteleri ve Kuzey Doğa Derneği ekibi, Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Sarıkamış ormanlarında bir çalışma yaptı.
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Prof. Dr. Şekercioğlu ve ekibi, uydu vericileri ile takip ettikleri ayıların Sarıkamış'tan Artvin Şavşat'a göç ettiklerini belirledi.
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Ekip, 250 kilometrelik bir yolu yürüyen ayıların Şavşat'taki verimli ormanlarda meyve ve meşe palamutlarıyla beslenip yağ depoladıktan sonra kış uykusu için Sarıkamış'a dönmelerini izledi.
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Prof. Dr. Şekercioğlu ve ekibinin yaptığı çalışma sonucunda dünyada ilk kez ayı popülasyonunun göç ettiği belirlendi.
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Dernek olarak 2012'den bu yana boz ayıları Sarıkamış ormanlarında izlediklerini belirten KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, ise şunları söyledi:
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Onları önce yakalıyoruz, sonra uydu verici tasmalarla takip ediyoruz. 2012 yılında yaptığımız çalışmayla dünyada ilk defa boz ayıların göç ettiğini ortaya çıkardık. Sarıkamış'ta uydu vericisi taktımız bir boz ayı bizim oluşturduğumuz yaban hayatı koridorunu takip ederek Artvin'in Şavşat ilçesindeki meyve bahçelerine gitti. Burada sonbahara kadar beslendikten sonra tekrar Sarıkamış'a kış uykusuna yatmak için geri döndü. Bu da dünya literatürünü değiştirdi. Boz ayılar bugüne kadar tahmin edildiği gibi belli bir alanda değil daha büyük alanlar kullanmak için ve beslenmek için geri dönüyorlar. Ve göçün tanımı olarak da gittikleri noktada bir süre kalıp ondan sonra tekrar doğdukları noktaya geri gelebiliyorlar. Bu da onların göç ettiğini ispatlıyor.
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Biz, boz ayıları her yıl takip ediyoruz. Onlara her yıl uydu vericileri takıyoruz ve taktığımız uydu vericileriyle farklı alanlara göç eden boz ayıları da tespit ettik. Sadece Şavşat değil; Erzurum'un Oltu, Narman ilçeleri, Kars'ın Susuz ilçesi gibi ilçelere göç edebiliyorlar. Bu sezonda aynı davranışları görüyoruz. Çünkü burada bazı boz ayılar göçe başladılar.
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Beslenme alanlarına gidiyorlar burada kış uykusuna yatmak için yeterli besini topladıktan sonra geri dönüp Sarıkamış'ta tekrar kış uykusuna yatacaklar ve böylelikle hayat döngüleri bu şekilde devam edecek.
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Boz ayıların göç ettiği ilk kez Sarıkamış'ta ortaya çıktı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu liderliğinde yürütülen 'Doğu Anadolu'nun Yaban Hayatını Araştırma ve Koruma Projesi' kapsamında yapılan araştırma ile dünyada ilk kez boz ayıların göç ettiği ortaya çıktı.


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