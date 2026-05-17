Kurbanlık seçerken 'pasaport' kontrolü yapın

Vatandaşlar hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de sağlıklı kurbanlık seçebilmek için araştırmalarını sürdürürken, Veteriner Hekim Serkan Büyükünal önemli uyarılarda bulundu.

TÜRKVET'TEN SORGULAYIN

Kurbanlık hayvanların kulak küpe numaralarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Büyükünal, Tarım ve Orman Bakanlığının TÜRKVET sistemi üzerinden sorgulama yapılmasının önemine dikkat çekti. TÜRKVET sistemine kayıtlı olmayan hayvanların veteriner kontrolünden geçmemiş veya kaçak yollarla sevk edilmiş olabileceğini belirten Büyükünal, “Vatandaşlarımız kulak küpe numarası üzerinden hayvanın doğum tarihi, yetiştirildiği yer, yapılan aşılar ve sevk bilgilerine ulaşabiliyor. Büyükbaş hayvanlarda ayrıca pasaport bulunuyor. Bu belgeler mutlaka kontrol edilmeli” dedi. Hayvanın genel sağlık durumunun gözlemlenmesi gerektiğini ifade eden Büyükünal, topallama, göz ve burun akıntısı, huzursuz davranışlar, post yapısındaki bozuklukların hastalık belirtisi olabileceğini söyledi.

YAŞINA DİKKAT EDİN

Kurbanlık hayvanın dini şartlara uygun olması gerektiğini vurgulayan Büyükünal, büyükbaş hayvanlarda “kapak atma” olarak bilinen yaş kriterinin önemli olduğunu belirtti. Büyükbaşlarda süt dişlerinin düşüp kalıcı dişlerin çıkmış olması gerektiğini söyleyen Büyükünal, “Bunun dışında boynuzunun kırık olmaması, kuyruğunda ciddi bir yara bulunmaması, gözlerinin görüyor olması ve genel olarak hayvanın kusursuz olması gerekir. Küçükbaş hayvanlarda ise yaşını doldurmamış olsa bile gelişimini tamamlamış ve iri görünen hayvanların kurbanlık olabileceğini ifade etti.







