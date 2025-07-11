'LGS zordu' iddialarını çürüten istatistik

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, bu yıl LGS’ye 963 bin 142 öğrenci katıldı. 500 tam puan alarak birinci olan öğrenci sayısı ise 719’a ulaştı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın neredeyse iki katı. 2024 yılında LGS’ye giren 992 bin 906 aday arasından 352’si tam puan alabilmişti.

Zor sınavda birincilik artmaz

Uzmanlara göre, sınavın zorluğu ile tam puan alan öğrenci sayısı arasında ters orantı bulunuyor. Bu nedenle 719 öğrencinin 500 tam puan alması, 2025 LGS’nin sanıldığı kadar zor olmadığını gösteriyor. Sınavda 8. sınıf müfredatının esas alındığı ve soruların öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığı vurgulandı.

Başarı değil, sıralama sınavı

Öte yandan LGS bir başarı veya düzey belirleme sınavı değil, merkezi yerleştirme sistemi kapsamında uygulanan bir sıralama sınavı. Bu nedenle sınavın “zor” ya da “kolay” olduğuna dair yorumların yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiliyor. LGS'de önemli olan puan değil, öğrencinin diğer adaylara göre sıralaması. LGS’nin kapsamının 8. sınıf öğretim programıyla sınırlı olduğu, soru tipleri ve hedef kitlesinin diğer sınavlarla kıyaslanamayacak ölçüde farklı olduğu da vurgulandı.

Tercih süreci başlıyor

Sınav maratonunun ardından gözler lise tercih sürecine çevrildi. 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan tercih işlemleri, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Öğrenciler, tercihlerini e-okul sistemi üzerinden yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak. Bakanlık, öğrenciler ve velilere süreci yakından takip etmeleri, tercihlerde rehber öğretmenlerden destek almaları ve sosyal medyada dolaşan spekülatif yorumlara itibar etmemeleri çağrısında bulundu.







