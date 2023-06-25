Lokumlar hazırlandı misafirleri bekliyor

3 bin yıllık bir geçmişe sahip ve lokumuyla da ünlü olan Karabük, Safranbolu'da değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle misafirlerine sunulacak. Kilosu çeşitlerine göre 90 lira ile 500 lira arasında satılan Safranbolu lokumlarının en önemli özelliği diğer lokumlara göre hafif olması ve boğazı yakmaması.

İYİ BİR BAYRAM GEÇİRECEĞİZ

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, Kurban Bayramı’nın 9 gün çıkartılmasının esnafı mutlu ettiğini belirterek, “Turizm ve ticaret açısından iyi bir haberdi bizim açımızdan. Fakat tabii mevsim şartları gereği öncelikle Ege ve Akdeniz'in tercih edileceğini Safranbolu'nun en azından bu 9 günlük tatilin iki ya da üç gününde çok yoğun geçeceğini tahmin ediyoruz. Belki daha çok günübirlik turizm yakın illerden olacaktır. Ramazan Bayramı'nda yaşadığı o çok yoğun belki de Safranbolu'nun en hareketli gününü yaşayacağımızı çok düşünmüyorum. Çünkü tatilde biraz insanların bunu yayacaklarını tahmin ediyoruz ama ümidimiz var. İyi bir bayram süreceği geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

SÜRENİN UZUN OLMASI AVANTAJ

Çok ciddi bir yoğunluk olacağını düşündüklerini ifade eden Sezer, “Bu tatilin yayılıyor olması insanların gezmek için daha fazla gün alternatifinin olması bizim açımızdan daha avantajlı. Kalabalık olduğu zaman daha iyi iletişim kurulamıyor. Bu noktada böyle uzun tatilin Safranbolu için birkaç günün en azından yoğun geçeceği gözüküyor” diye konuştu.







