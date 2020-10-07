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IĞDIR

Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye’de faaliyet yürüten 1 teröristin, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 174’e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde Mardin'de 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 174'e yükselmiş oldu.

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