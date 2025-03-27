Oğlunun ofisindeki klimayı tamir ederken terastan düştü: Maalesef kurtarılamadı

Iğdır'da avukat oğlunun ofisindeki klimanın tamirini yapmaya çalışan, bir çocuk babası Bülent Dilmen, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Dilmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilmen'in cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bu arada Dilmen'in 2015-2017 yıllarında vekaleten İŞKUR Müdürlüğü görevi yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.