Yol çalışmalarında bulunan mağaranın kültürel bir özelliği olmadığı tespit edildi

TİP vekili Sera Kadıgil Diyanet ve imam hatipleri hedef aldı: Derhal kapatılsınlar

Tele1 yayınına konuk olan eski CHP'li şu an Türkiye İşçi Partisi vekili olan Sera Kadıgil 'Diyanet İşleri Başkanlığını ve İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Kadıgil, “Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz. Derhal kapatılsın.” dedi. ''İmam Hatip Liseleri hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ise “Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın. İmam ve Hatip olmak isteyen arkadaşlar gidip üniversitede okuyabilirler. Bu olay sistematik bir laiklik meselesi” cevabını verdi.