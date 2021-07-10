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KARABÜK

Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine 5 gündür aranıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu Emine için başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor. Emine’nin kaybolduğu bölgeye yakın Sarıçiçek göletinde Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı su altı arama timlerinin çalışmaları da sonuç vermedi.

Haber Merkezi İHA
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine 5 gündür aranıyor
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine 5 gündür aranıyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu Emine için başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor. Emine’nin kaybolduğu bölgeye yakın Sarıçiçek göletinde Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı su altı arama timlerinin çalışmaları da sonuç vermedi.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ


İlçeye bağlı Sarıçiçek Dağı’nda çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan yabancı uyruklu 17 yaşındaki down sendromlu Emine Dandal (17) 5 gün önce annesi su doldurduğu sırada bir anda ortadan kayboldu. Kızının ‘Anne’ diye bağırdığını duyan anne Ayush Dandal, geri döndüğünde kızını göremeyince etrafta aramaya başladı. Anne Dandal, kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için koşarak aşağıda bulunan Sarıçiçek gölünün kenarında piknik yapan bir aileden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma, AFAD ve UMKE ile KARDOFF ekipleri seferber edilmişti.


3 gün boyunca Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’nın Labrador cinsi Taç isimli iz takip köpeğinin de destek verdiği aramaların beşinci gününde ise aramalar Sarıçiçek göletinde devam etti. Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı su altı arama timleri tarafından yapılan çalışmalarında sonuç vermediği aramalarda karadan da Jandarma ve AFAD ekipleri ormanlık alanda aramalarını sürdürüyor.
Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri down sendromlu Emine’nin kaybolduğu gün beyaz renkli Toros model bir aracın bölgeden iki kez geçtiği bilgisine ulaşması üzerine, soruşturmasını derinleştirerek kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor.
ANNE UMUTLU BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
5 gündür kayıp kızından umutla gelecek mutlu haberi gözü yaşlı bir şekilde bekleyen anne Ayush Dandal, “Herkes arıyor. Havadan karadan arıyorlar. Bugün gölde arama yapılıyor. Bir haber alamıyorum. Herkesten, Türkiye’den Allah razı olsun. Şimdiye kimse hatırımı kırmadı. 2 bidon suya gittim, keşke gitmeseydim. Burada çadırda yatardı. Kızımın ölüsü ya da dirisinin bulunmasını istiyorum. 3 çocuğum bir yana o bir yana. Kardeşleri ve dayıları yanında da o çok seviliyordu” dedi.

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