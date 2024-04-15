'Oy' kavgası kanlı bitti: Muhtar adayı ilçe başkanını tüfekle vurdu

İddiaya göre, AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile yerel seçimlerde Oba Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ş.İ. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda Ş.İ., tüfekle ateş ederek akrabası İlçe Başkanı Irmak'ı bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.