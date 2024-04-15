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'Oy' kavgası kanlı bitti: Muhtar adayı ilçe başkanını tüfekle vurdu

Kırıkkale'nin AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, kıraathanede çıkan "oy" kavgasında muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

07:11 - 15/04/2024 Pazartesi
IHA
Arşiv
Arşiv

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir kıraathanede yaşandı.


İddiaya göre, AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile yerel seçimlerde Oba Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ş.İ. arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda Ş.İ., tüfekle ateş ederek akrabası İlçe Başkanı Irmak'ı bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Irmak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Irmak'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ş.İ.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.




#Kırıkkale
#Balışeyh
#Adem Irmak
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