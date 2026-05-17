Özgür Özel WhatsApp’ı mı sildi?

Özel’le halen iletişim halinde olduğu belirtilen bazı kişilerin paylaştığı ekran görüntülerinde, WhatsApp sohbet ekranında “Bu kişi artık WhatsApp kullanmıyor” uyarısının yer aldığı görüldü. Görsellerde ayrıca Özel’e ait olan hesabın aktif görünmediği ve kullanıcıların yeniden davet ekranıyla karşılaştığı görüldü.

SİLİNEN MESAJLAR GERİ GETİRİLECEK

Daha önce kamuoyuna yansıyan iddialarda, Özkan Yalım’ın “mavi valiz” ve para teslimine ilişkin yazışmaları savcılığa sunduğu belirtilmişti. Yalım’ın, Özel’in telefonundan gelen mesajlar doğrultusunda para teslimatı yaptığı yönünde beyanda bulunduğu öne sürülmüştü. Gazeteci İsmail Saymaz ise CHP yönetiminin silinen mesaj ve görüntülerin geri getirilmesi için girişimde bulunacağını iddia etmişti.

SAVCILIK TALEBİNE KARŞI ÖN ALDI

Yazışma iddialarının ardından ortaya çıkan bu görseller, kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP kulislerinde, Özel’in WhatsApp uygulamasını kaldırdığı ya da telefon değiştirdiği yönünde iddialar konuşulmaya başlandı. “Konuşmalar silinmiş” savunması yapan Özel’in savcılığın telefonunu talep etmesi halinde, “O telefonu değiştirdim” ya da “Artık WhatsApp kullanmıyorum. Hesabı sildim” gibi savunmalar yapmak için bu hamleyi yapmış olabileceği değerlendiriliyor.







