Pancar yolunda facia

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması faciaya yol açtı.
Yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşen minibüste 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah saatlerinde Yüksekova’ya yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Meşkan Tepe güzergahında meydana geldi. Pancar toplamaya giden işçileri taşıyan 47 KN 750 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.