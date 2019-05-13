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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Paşaya kumpas kuran hakime FETÖ’den dava

FETÖ’nün yargı eliyle tuğgeneral olmasını engellediği Hüseyin Kurtoğlu’na düzenlenen kumpasta rol alan dönemin Silivri Hakimi Zühal İşgören hakkında “örgüt üyesi olmak” suçundan dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelinin 15 yıla kadar hapsi istendi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün yargı kumpaslarından Hüseyin Kurtoğlu kumpasında rol alan dönemin Silivri Hakimi Zühal İşgören hakkında FETÖ’den dava açıldı.İddianamede, şüpheli İşgören’in, mesnetsiz iddialarla hakkında soruşturma başlatılan Kurtoğlu hakkındaki iddianameyi hukuka aykırı olarak kabul ettiği belirtildi. Davanın açıldığı mahkemenin müstemir yetkili hakimi olmasına rağmen İşgören’in duruşmalara çıkmadığı da aktarıldı.

ADI KUMPASLA DUYULDU

Hakim Zühal İşgören’in adı, kamuoyunda “Albay Hüseyin Kurtoğlu davası” olarak bilinen FETÖ’nün yargı kumpasının deşifre edilmesinin ardından duyulmuştu. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) meslekten çıkarılan kumpasçı hakim Zühal İşgören hakkında yürütülen soruşturma da tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan tarafından “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan düzenlenen iddianamede, şüphelinin 15 yıla kadar hapsi istendi. O dönem Silivri Başsavcısı olan eşi Ali İşgören’in de FETÖ’den yargılandığı belirtilen Zühal İşgören, FETÖ ile hiçbir irtibatının olmadığını iddia etti.

  • Tümgeneralliğe terfi ettirildi
  • Hüseyin Kurtoğlu
  • FETÖ’nün yargı kumpasıyla 2 yıl 6 hapse çarptırılan Kurtoğlu’nun tuğgeneral rütbesine yükselmesinin de önüne geçilmiş oldu. Kurtoğlu’nun yerine ise MİT TIR’larının durdurulması skandalında rol alan Hamza Celepoğlu tuğgeneralliğe yükseltildi. Cezası Yargıtay tarafından bozulan Kurtoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi. 2018 yılında da tümgeneralliğe terfi eden Kurtoğlu, hala Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevini yürütüyor.

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