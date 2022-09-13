Pençe-Kilit şehitlerimizi uğurladık

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada pazar günü şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, Astsubay Gökhan Ağıl ve Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
TÖREN DÜZENLENDİ
Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın (25) naaşı, cenaze töreni için Mersin’in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii’ne götürüldü. İl Müftüsü Aydın Yığman’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yıldırım’ın cenazesi Şehir Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.
26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu’nun naaşı da memleketi Niğde’ye götürülmek üzere askeri uçakla Kayseri’ye getirildi. Buradaki askeri törenin ardından Niğde’ye götürülen şehidin cenazesi törenin ardından toprağa verildi.
3 AYLIK KIZI KALDI
Şehit Astsubay Gökhan Ağıl’ın (24) cenazesi ise memleketi Tokat’a getirildi. 9 kardeşi olduğu öğrenilen şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan indirilerek cenaze aracına koyuldu. Şehit Astsubay, ikindi namazı sonrası Turhal ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Aynı operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın naaşı memleketi Osmaniye’de Asri Mezarlık Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. 28 yaşındaki şehidin evli olduğu ve 3 aylık kızı olduğu öğrenildi.