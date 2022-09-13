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MERSİN NİĞDE TOKAT OSMANİYE

Pençe-Kilit şehitlerimizi uğurladık

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Astsubay Gökhan Ağıl ve Uzman Çavuşlar Harun Yıldırım, Savaş Borlu, Fatih Kalkan memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Onbinlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinde PKK’ya lanet yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kilit şehitlerimizi uğurladık
Şehitler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada pazar günü şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, Astsubay Gökhan Ağıl ve Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Savaş Borlu
Savaş Borlu

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın (25) naaşı, cenaze töreni için Mersin’in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii’ne götürüldü. İl Müftüsü Aydın Yığman’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yıldırım’ın cenazesi Şehir Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

Fatih Kalkan
Fatih Kalkan

26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu’nun naaşı da memleketi Niğde’ye götürülmek üzere askeri uçakla Kayseri’ye getirildi. Buradaki askeri törenin ardından Niğde’ye götürülen şehidin cenazesi törenin ardından toprağa verildi.

Harun Yıldırım
Harun Yıldırım

3 AYLIK KIZI KALDI

Şehit Astsubay Gökhan Ağıl’ın (24) cenazesi ise memleketi Tokat’a getirildi. 9 kardeşi olduğu öğrenilen şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan indirilerek cenaze aracına koyuldu. Şehit Astsubay, ikindi namazı sonrası Turhal ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Gökhan Ağıl
Gökhan Ağıl

Aynı operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın naaşı memleketi Osmaniye’de Asri Mezarlık Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. 28 yaşındaki şehidin evli olduğu ve 3 aylık kızı olduğu öğrenildi.

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