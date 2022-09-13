Pençe-Kilit şehitlerimizi uğurladık

Osmanlı'ya saldırıları devam ediyor: CHP'nin İBB Sözcüsü Balyalı'nın 'Vahdettin haindir' sözü tartışma çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, söz alan İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 'Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir' dedi. Balyalı'ya yanıt veren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: 'İBB Meclisi'nde 'Vahdettin haindir' diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Biz tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.