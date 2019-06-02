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IĞDIR

PKK İran sınırından sızdı: 3 Şehit

Iğdır’da PKK’lı teröristler, Türkiye-İran sınırında Mayın İmha Timi’ne saldırdı. Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu. Saldırıyı İran’dan Afganistanlı mültecilerin arasına girerek sınırı geçen 20 kişilik terörist grup gerçekleştirdi. PKK’lıların kaçış güzergâhı havadan ve karadan ateş altına alındı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Yasin Çubuk ve İbrahim Alıcı
Yasin Çubuk ve İbrahim Alıcı

Iğdır’da, Türkiye İran sınırında Afganistanlı mültecilerin arasına girerek sınırı geçen 20 kişilik PKK’lı terörist grubu arazide arama-tarama görevi yapan Mayın EYP İmha Timi’ne (METİ) saldırdı. Çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken 4 asker de yaralandı. İran tarafından mülteciler arasında gizlenerek hududu 1 kilometre geçen teröristler 3 ayrı noktada pusu kurdu. PKK’lılar ilk önce Bülent Aydın Hudut Karakolu’na taciz ateşi açtı. Ardından karakola gelecek destek ekiplerini beklemeye koyuldu. İçerisinde askeri personel bulunan zırhlı aracı görünce harekete geçen teröristler, yola döşedikleri EYP’yi araç geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

ZIRHLI ARAÇ ETKİLENMEDİ

Zırhlı araç ‘Ejder’in bombalı saldırıdan etkilenmediğini gören PKK’lı grup bu sefer İran hudut hattında EYP-mayın aramakta olan METİ timine saldırdı. Arazide tarama faaliyetindeki askerlere ateş açan teröristlerle çatışma çıktı. 3 asker şehit düşerken 4’ü de yaralandı. Yaralı askerlerin Iğdır’daki çeşitli hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Aynı noktada bir hafta önce yine mülteciler arasına karışarak sınırı geçen bir terörist, karakola 200 metre mesafeye kadar gelip EYP döşemiş, patlayıcıyı etkisiz hale getirmek isteyen bir asker ise elinden yaralanmıştı.

İZLERİ TAKİP EDİLİYOR

İki günde bir sınır karakollarına keskin nişancı tüfeğiyle taciz atışının yaşandığı İran sınırında önlemler artırıldı. Özel eğitimli birimler, İran sınırları içerisinde farklı noktalarda barınan ve toplamda 150 kişiden oluşan 12 ayrı terörist grubunun peşine düştü. Hudut hattında İHA ve SİHA destekli takip sürüyor. Son saldırıyı gerçekleştiren PKK’lıların kaçış güzergâhı üzerinde ise neredeyse kuş uçurtulmuyor.

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  • Acı haber
  • Iğdır’da şehit düşen askerlerden 2’sinin kimliği belli oldu: Afyonkarahisar-Şuhut nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk ile Tokat’ın Erbaa ilçesinden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı. Şehit Yasin Çubuk’un bayramı memleketinde geçirmek birkaç gün önce bilet aldığı, ailesiyle telefonda görüştüğü ve kardeşlerine “Size bayramlık alacağım” dediği öğrenildi. Oğullarının şehadet haberi baba Lokman Çubuk ile anne Selma Çubuk’a verildi. Tokatlı şehit İbrahim Alıcı’nın şehadet haberini ise Kuz köyündeki baba Bekir ve anne Yeter Alıcı’ya Kaymakam Bülent Karacan verdi. Kaymakam, acılı aileyi makam aracıyla ilçe merkezine getirdi.

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