Prens dizisinde gala krizi: Oyuncular boykot kararı aldı

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı ve Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı Prens dizisinin üçüncü sezonunun galası dün yapıldı.

Gala öncesi Max platformu ile yapım şirketi MGX Yapım arasında davetli listesi nedeniyle kriz çıktı. Max, galaya sınırlı sayıda kişi çağrılmasını isterken, MGX Yapım tüm oyuncu ve teknik ekibin davet edilmesini talep etti. Bu anlaşmazlık üzerine gerilim tırmandı.

Yaşanan bu gerilimin ardından başrol oyuncusu Giray Altınok, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyerek galaya katılmayacaklarını bildirdi. Diğer oyuncular da bu karara destek verdi.