Yine ruhsatsız bir kahvehane yine okey oynayanlar: 33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

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Akyurt'ta tarım belediyeciliği dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve beraberindeki heyet, Akyurt’ta çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya geldi. Akyurt Belediyesinde yapılan toplantıya Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Hatice Çakmak, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Daire Başkanları, Bölge ve İl Müdürleri, ile Akyurt Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri katıldı.