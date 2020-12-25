Gündem Yine ruhsatsız bir kahvehane yine okey oynayanlar 33 kişiye 31 bin 950 lira ceza
IĞDIR

Ruhsatsız kahvede okey oynayan 33 kişiye, 31 bin 950 lira ceza

Yine ruhsatsız bir kahvehane yine okey oynayanlar: 33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

Iğdır'da, polis ekiplerince ruhsatsız kahvehanede okey oynarken yakalanan 33 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 950 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Kahvehanedeki kalabalık dikkat çekti.
Kahvehanedeki kalabalık dikkat çekti.

Iğdır'da koronavirüsle mücadelede alınan tedbirleri uygulayan polis ekipleri, devriye görevindeyken, Söğütlü Mahallesi Şen Sokak'taki bodrum katta ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehaneye 4 kişinin girdiğini gördü.

Esenyurt'ta kahvehaneye baskın: Perdenin arkasında saklanıp ayaklarını unuttular
OYNAT 00:40
Esenyurt'ta kahvehaneye baskın: Perdenin arkasında saklanıp ayaklarını unuttular
Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.


Kahveye baskın yapan ekipleri, 33 kişiyi okey oynarken yakaladı. Ekipler, 33 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 950 lira ceza kesti.

Dilenci kadının foyası ortaya çıktı: Kucağındaki bez bebek çıktı
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Üsküdar TEM otoyolu katılım ile Kısıklı katılım mevkiinde yol kenarında bir kadının kucağında battaniyeye sarılı bir bebek ile oturduğu ve dilencilik yaptığı görüldü.
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Olay yerine giden zabıta ekipleri kadının kucağındaki kundağı açtığında içerisinde bez bebek olduğunu tespit etti.
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Kucağındaki bez bebek ile vatandaşın duygularını sömürerek dilencilik yapan ve adının Afet olduğunu beyan eden kadın zabıta ekiplerince olay yerinden götürüldü.
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Dilencilik yapan kadın, kimlik tespiti ve gerekli cezai işlemler yapılması için Bulgurlu Polis Merkezine götürülmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.
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Dilenci kadının foyası ortaya çıktı: Kucağındaki bez bebek çıktı
Üsküdar'da kucağında taşıdığı bez bebek ile vatandaşın duygusunu sömürerek dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı. Dilencilik yapan kadın zabıta ekiplerince polise teslim edildi.


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