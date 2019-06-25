Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Saadette 23 Haziran istifası
IĞDIR

Saadet’te 23 Haziran istifası

Saadet Partisi yönetiminin İstanbul seçimlerinde CHP’den yana tavır koymasına tepki gösteren Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan partisinden istifa etti. CHP’nin milletin değerleriyle kavgalı olduğuna dikkat çeken Türkan, “Demokrasiye saygılıyım, halk kararını vermiştir. Ama Saadet Partisi Genel Merkezi’ne saygı duymuyorum” yorumunu yaptı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Ahmet Sait Sadrettin Türkan
Ahmet Sait Sadrettin Türkan

23 Haziran seçimleri Saadet Partisi’ni (SP) karıştırdı. Iğdır’ın Tuzluca ilçesinin SP'li Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan “Tebrikler Saadet Partisi. Kazandırdınız. Cihat anlayışınız buysa ben yokum. Allah Sizi bildiği gibi yapsın" diyerek partisinden istifa etti. Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerindeki tutumunun yanlış olduğunu belirten Türkan, “Yarış AK Parti ile CHP arasındaydı. CHP de bu ülkede faaliyet gösteren bir siyasal partidir ama milletin değerleriyle kavgalıdır. Halkçılığı sözdedir, mütedeyyin kesimlere bidon kafalı derler, aşağı görürler, hor görürler. Sonra da kalkıp sahte İmamoğlu üzerinden muhafazakâr seçmene göz kırparak iş götürmeye çalışırlar. Hatta bunu başardılar" dedi.

TIRNAĞI İLE DEĞİŞMEM

AK Parti’ye yönelik kendisinin de zaman zaman eleştirileri olduğunu ifade eden Türkan, “Ama kimse kusura bakmasın Erdoğan'ı, kesip attığı tırnağı, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyeti ile değişmem. Binali Yıldırım gibi Türkiye'nin her metrekare toprağında emeği olan bir adamı hiçe saymak benim vicdanımı yaralıyor. Demokrasiye saygılıyım, halk kararını vermiştir. Ama Saadet Partisi Genel Merkezi’ne saygı duymuyorum” diye konuştu.

TRENİN LOKOMOTİFİ DIŞ GÜÇLER

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han’a karşı ayaklanarak İstanbul’a gelen Hareket Ordusu’nu hatırlatan Türkan şunları kaydetti: “Demokrasi, özgürlük, kahrolsun diktatörlük sloganları ile trene binen 30 bin asker İstanbul’a yürüdü. Trenin ön vagonlarından Yunan, Ermeni, Rum ve Bulgarlar vardı. En arka iki vagonda da kendisini vatanperver gören İttihatçılar. Abdülhamit Han’ı değiştirdiler ne oldu? Trablus, Balkan Savaşları yaşandı. 14 yaşına ulaşmamış gençlerimiz toprağın altına girdiler. Şimdi de bakıyoruz arka vagona İYİ Parti ve Saadet Partisi binmiş. Bu trenin lokomotifi de dış güçler. Türk milleti 100 yıl önceki hataya bir daha düşmemeli.”

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  • Ümmet kaybeder
  • SP'nin adayının kazanamayacağının önceden belli olduğunu ifade eden Türkan, "Biz kaybettirdik Binali'ye diyerek sevinç naraları atmak nedir anlamıyorum. Kaybeden Müslümanlar oldu. Sokak kamusal alandır diyerek kadınlarımızın başörtüsüne el uzatan CHP değil miydi? Seçim akşamı İzmir'de içki banyosu yapıldı. Saadet Partisi bu işin neresinde. 31 Mart'ta 100 bin oy alıp oyları böldünüz. AK Parti’da sıkıntı varsa eleştiririz de bu kadar da olmaz. Erdoğan, ümmetin hayallerindeki güçtür. Erdoğan kaybederse ümmet kaybeder” dedi.

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