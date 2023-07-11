Selden zarar gören Şeker Kanyonu havadan görüntülendi

Karadeniz'de son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından uzmanlardan hastalık uyarısı geldi. Prof. Dr. Alper Şener, Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrası oluşabilecek olan hastalıklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunarak, “Kolera, salmonella, tifo, leptospiroz, Hepatit A ve B gibi ateşle ve ateşle, ishalle seyreden dizanteri ve dizanteri benzeri hastalıklarla daha sık karşı karşıya kalabiliriz” dedi.