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Selden zarar gören Şeker Kanyonu havadan görüntülendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde son günlerde etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle meydana gelen selden zarar gören Şeker Kanyonu havadan görüntülendi.

21:28 . 11/07/2023 Salı
AA
Sel sularının yoğun olduğu alanda 15 metreyi bulan çökmeler dronla görüntülendi.

Sel sularının yoğun olduğu alanda 15 metreyi bulan çökmeler dronla görüntülendi.

İlçede hafta sonunda etkili olan şiddetli sağanak, sahip olduğu yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarının içinde yer alan Şeker Kanyonu'nu da etkiledi.

Bölgedeki tahribat suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

Kanyon içerisinde yer alan İncebacaklar köy yolunun 30 metrelik kısmında yaşanan çökme ve kanyon içerisinde sel sularının yoğun olduğu alanda 15 metreyi bulan çökmeler dronla görüntülendi.



#drone
#Karabük
#sel
#Şeker Kanyonu
#Yenice
1 saat önce
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