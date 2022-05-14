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RİZE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaş çay alım müjdesi: Alım fiyatına yüzde 75 artış

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çay üreticilerine müjde verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı yaş çayda alım taban fiyatını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? İşte 2022 yaş çay alım fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çay üreticilerini de unutmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı yaş çayda alım taban fiyatını açıkladı.

TABAN FİYAT 6,70 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 Yaş Çay alım fiyatlarının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı 3,80 TL’ydi. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73’ün üzerinde artışla 6,70 TL’ye, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130’luk artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz" dedi.

7 LİRADAN FABRİKAYA VEREBİLECEK

Erdoğan ayrıca, "Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek" ifadelerini kullandı.

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ÇAY ÜRETİCİLERİ MEMNUN

Açıklanan yaş çay taban fiyatı alandakilerin yoğun alkışını alırken, açılışa katılan Rizeli çay üreticileri açıklanan fiyatın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Muammer Mete isimli Rizeli çay üreticisi, "Herkes memnun sadece ben değil. Açıklanan rakam güzel, çay fiyatı da desteklemesi de güzel. Bu pahalılığın bu kalabalığın hakkını Reis verdi" dedi.

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Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni
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Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticisine müjde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticisine müjde
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgenin başlıca gelir kaynağı olan yaş çayın alım fiyatlarının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı, yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz' ifadelerini kullandı.



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