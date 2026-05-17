Suçu ve yasa dışı bahisi özendirene ağır ceza

Taslakta, özellikle çocukları olumsuz etkileyebilecek yayınlara karşı ağır idari yaptırımlar öngörüldü. Düzenlemeyle yayın hizmetlerinin suç işlemeyi, silah kullanımını ve yasa dışı sanal bahis faaliyetlerini özendirici nitelikte olamayacağı açık hüküm haline getirilecek. Böylece televizyon yayınlarıyla dijital platformlarda yer alan içeriklere yönelik denetim artırılacak.

YAYIN İLKELERİNE AİLE AYARI

Taslakta ayrıca, adli soruşturma veya kovuşturmaya konu olayların toplum ahlakını zedeleyecek, aile bütünlüğünü bozacak ya da çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verecek biçimde sunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Suç işlemeyi, silah kullanımını ve yasa dışı sanal bahis faaliyetlerini özendirici nitelikteki yayınlar da cezai müeyyide kapsamına alınacak. Bunun için de Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'da yer alan yayın ilkeleri yeniden düzenlenecek.

GELİRİN YÜZDE 5’İ KADAR CEZA

Yeni düzenlemeye göre söz konusu yükümlülükleri ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aya ait brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bunun yanında ihlale konu programın 5 yayına kadar durdurulması veya isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ilgili içeriğin katalogdan çıkarılması yaptırımı getirilecek.

DİJİTALE YÖNELİK YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞIYOR

Dijital yayın platformlarına yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılıyor. Yayından kaldırılmasına karar verilen içeriklerin yayınlanmaya devam edilmesi halinde medya hizmet sağlayıcısının yayın lisansının iptal edilmesine kadar uzanan yaptırımlar uygulanabilecek. Taslakla birlikte özellikle çocukların suç ve şiddet içeriklerinden korunması, yasa dışı bahisle mücadele edilmesi ve dijital yayıncılık alanında daha sıkı bir denetim mekanizması kurulması hedefleniyor.



