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Tatilcilerin dönüş yolcuğu devam ediyor: 43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte jandarma ve polis ekipleri tarafından denetimler devam ediyor.

15:37 - 23/06/2024 Sunday
IHA
Trafik ekipleri, kontrollere deavm ediyor.
Trafik ekipleri, kontrollere deavm ediyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen ve "kilit kavşak" olarak nitelendirilen Kırıkkale'de, tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.


Trafik ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin farklı noktalarında yoğun bir şekilde kontroller gerçekleştiriyor.

Tatilcilerin yoğun olarak kullandığı D200 ve D750 kara yollarındaki kontrol noktalarında uygulama yapan ekipler, özellikle hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanımı ve araç muayenelerinin yapılmış olması konularında sürücüleri uyarıyor.

Hususi araçların yanı sıra şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde seyahat eden kişilerin ve sürücülerin kontrolleri gerçekleştiriliyor.


Ayrıca, elektronik denetleme sistemleri ile trafik ihlalleri anında tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor.



#Bayram tatili
#Kilit Kavşak
#ulaşım
#Kırıkkale
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