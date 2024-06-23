Tatilcilerin dönüş yolcuğu devam ediyor: 43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim

Kurban Bayramı tatilinin son gününe girildi. Tatillerini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin büyükşehirlere dönüşü sürüyor. Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde akıcı bir yoğunluk var. D-100 kara yolunun Karabük-Gerede kesiminde de yer yer araç sayısı artıyor.