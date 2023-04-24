Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan kadın teröristten çağrı: Teslim olun

"Mutluluktan daha ziyade muhteşem bir şey. Bana göre bu güzel şeyleri anlatmak biraz zor geliyor. O kadar güzel yaklaşımlar, güven içinde. Artık arkam sağlam, dağ gibi, kimse bana karışamaz, kimse baskı yapamaz diyorsun. Ben bu yaklaşımı gördüm, bu hissi yaşadım. Sanki dünya benimdir, bunu diyebilirim. Geldikten sonra bunu gerçekten hissettim."