Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan kadın teröristten çağrı: Teslim olun

Kadın terörist, henüz 12 yaşında ailesinin zoruyla Suriye'nin Aynularab (Kobani) ilçesinden terör örgütüne katıldığını iddia etti.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucu yabancı uyruklu terörist S.G.E.N. (22), teslim olmayı kabul etti. Terör örgütünden kaçarak İran sınırından teslim alınan terörist, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Kadın terörist, ifadesinde, henüz 12 yaşında ailesinin zoruyla Suriye'nin Aynularab (Kobani) ilçesinden terör örgütüne katıldığını ve sonrasında eğitim aldığını iddia etti.