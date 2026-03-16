Tokat’ta evden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali olayı polis ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 14 Mart günü saat 17.00 sıralarında Kırkkızlar Mahallesi Kurudere Sokak’ta M.K.’ya ait ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde olaya karıştıkları belirlenen H.Y. (21) ve F.B. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. tutuklanırken, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.