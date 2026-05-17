Trafikte kafa atan fenomene 180 bin TL ceza

04:0017/05/2026, Pazar
Hülya Sönmez.
İstanbul Arnavutköy’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye kafa atan sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez’e 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyada “Kelebek Sarsılmaz” ismiyle içerik üreten Sönmez’in, tartışmanın büyümesi üzerine aracından inerek kadın sürücüye kafa attığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası kadın sürücünün şikayetçi olması üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Hülya Sönmez’i tespit ederek işlem yaptı. Sönmez’in ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten menedildi.



