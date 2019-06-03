Türkiye şehitlerini uğurladı

Şehit Ali Yılmaz’ın tabutuna anne ve babası böyle sarıldı.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sırasında şehit düşen 5 Mehmetçik, binlerce kişinin katıldığı cenaze törenleriyle uğurlandı. Iğdır şehitleri Yasin Küçük, İbrahim Alıcı ve Ali Yılmaz ile Çukurca şehitleri Ercan Sanca ve Mehmet Sait Barış dualar eşliğinde defnedildi.

Türkiye şehitlerine ağladı. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sırasında şehit düşen vatan kahramanları memleketlerinde defnedildi. İran sınırında mültecilerin arasına karışarak Iğdır’a geçip burada görevli bomba imha timine saldıran PKK’lıların şehit ettiği Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk (23) Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı (26) ise Tokat-Erbaa’da toprağa verildi.

Aynı saldırıda ağır yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz da (23) Kütahya’da ebediyete uğurlandı. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Ercan Sanca (26) memleketi Adana’da, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26) ise Şırnak’ta defnedildi.

İNTİKAMINI ALACAĞIM

İran hududunda şehit düşen 3 askerden biri olan Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un naaşı, Şuhut’ta bulunan Balçıkhisar köyündeki babaocağına helallik için getirildi. Burada şehidin annesi Selma, babası Lokman ile kardeşleri Emine ve Kadir Çubuk tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Lokman Çubuk, iki torununu göstererek, “Oğlumun intikamını bunlar alacak. Vatan sağ olsun” dedi.

Bunun üzerine baba Lokman Çubuk’un yanına gelen şehidin küçük kardeşi Kadir Çubuk, “Abimin intikamını ben alacağım” diyerek gürledi. Daha sonra köy camiinde kılınan cenaze namazıyla birlikte bekar şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

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İdil’in şehidi Mehmet Sait Barış, Güzelova köyü Alataş mezrasında Kürtçe ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.

OĞLUNUN KIYAFETİYLE

Iğdır şehitlerinden Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı (26) Tokat’ın Erbaa ilçesinde defnedildi. Şehidin babası Bekir Alıcı, oğulları Nafi ile Oğuz’un yardımıyla ayakta durmaya çalıştı. Şehidin annesi Yeter Alıcı’nın koluna ise kızı Sümeyye Çakır girdi.

Şehit oğlunun üniformasını giyen anne Alıcı, Büyük Cami’nde düzenlenen törende şöyle ağıt yaktı: “Vatan, bayrak sağolsun yavrum. Seni gönderirken ellerine kına yakmıştım, geri dönersin sanmıştım. Gözlerimden yaş çıkmaz oldu. Göz pınarlarım kurudu bir günün içinde. Şehit olmandan gururluyum. Yavrum analar ağlamasın, vatan bölünmesin.” Bekar olan Alıcı’nın cenazesi Erbaa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şehit İbrahim Alıcı’nın annesi, cenazeye oğlunun asker kıyafetiyle katıldı.

RAMAZAN AYINDA DOĞDUN

Iğdır’da şehit düşen bomba imha uzmanı Uzman Onbaşı Ali Yılmaz (23) da Kütahya’nın Simav ilçesinde törenle uğurlandı. Dedesi Ali Yılmaz’ın (71), “Bayramı Simav’da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun” diye bahsettiği şehit Yılmaz’ın Koyuncuoğlu Camii’ndeki cenaze töreninde hüzün vardı. Baba Yener Yılmaz, anne Gülcan Yılmaz, kardeş Ünzile Yılmaz ve dede Ali Yılmaz uzun süre gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılan anne Gülcan Yılmaz, “Seni bekliyorduk cenazen geldi. Ramazan ayında doğdun. Ramazan ayında seni toprağa veriyoruz” diye ağıt yaktı. Şehidin naaşı Mamak köyü mezarlığında defnedildi.

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Vadide Aslan Kapanı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Jandarma Astsubay Ercan Sanca (26) ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın (26) cenazeleri, Hakkari’deki askeri törenin ardından uçakla memleketlerine uğurlandı.

Adanalı şehit Sanca için Sabancı Merkez Camii’nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, askeri ve siyasi erkân ile çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti’li Sarıeroğlu, acılı anne Makbule ve şehidin kız kardeşlerini teskin etti. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sanca’nın naaşı Asri Mezarlık’ta defnedildi. Çukurca şehidi Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ise Şırnak’ın İdil ilçesinin Güzelova köyü Alataş mezrasında toprağa verildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehidin babası İbrahim Barış’a ay-yıldız bayrağı teslim ederken, askeri manga defin sırasında saygı atışı yaptı. Bekar şehidin ailesi tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kasran Vadisi’ndeki çatışmada yaralanan 2 Mehmetçiğin tedavisi ise Çukurca Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.