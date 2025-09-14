Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki: 'Düşmanlıktan vazgeçin!'

Dışişleri Bakanlığı (Arşiv)
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı küstah açıklamaları reddediyoruz. Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz." denildi.
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın sosyal medya paylaşımına tepki geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz.
Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir.
Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.
Ne olmuştu?
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanlıların Anadolu'dan kaçışlarına ilişkin sözde "soykırım" nitelemesi yaparak
"Yunan Parlamentosu'nun 24/9/1998 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla kurulan Küçük Asya Rumlarının Soykırımını Anma Ulusal Günü."
dedi ve şu ifadeleri kullandı:
"Kurbanların anısını ve Küçük Asya Helenizmini saygıyla anıyoruz. Köklerinden sökülüp yeniden ayağa kalkmayı başaran Helenizm, ülkenin ekonomik, manevi ve sosyal hayatına büyük katkılarda bulundu. Kim gitti, nalları taşların üzerine vurarak? Gözlerini mahvettiler; kör oldular. Hiçbir şeye tanık kalmadı."
