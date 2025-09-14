Datça’da Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8 FETÖ'cü yakalandı

FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan daha önce adli işlem yapılmış olan ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan şahısların yasadışı yollardan yurt dışına kaçacaklarının tespit edilmesi üzerine Datça Palamutbükü Koyu açıklarında Polonya bayraklı tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Türk karasularından yurtdışına kaçmaya çalışan, 3’ü tekne mürettebatı ve 8’i FETÖ silahlı terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 11 şüpheli şahıs Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.