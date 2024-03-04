Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıkta: Metsamor nükleer santrali zehir saçmaya devam ediyor

“Iğdır'ın yanı başında bulunan Metsamor Nükleer Güç Santrali yıllardan beri tehlike saçmaya devam ediyor. Iğdır'a 16 kilometre uzaklıkta bulunan Metsamor Nükleer Güç Santralinin bir an önce kapatılması lazımdır. Çünkü köhne bir sistem ile yapılmıştır. Eski bir sistem olduğu için soğutulması Aras Nehrinde yapılmaktadır. Ayrıca Uranyumu uçak ile Rusya'dan gelmektedir. En büyük tehlikesi ise 2. derece deprem hattında bulunmasıdır. Metsamor Nükleer Güç Santrali bir kere 1988 yılında Ermenistan'da meydana gelen depremde büyük bir hasar almış alelacele bir ünitesi kapatılmış beton dökülmüştür. O dönemde radyasyon yayılmış ve bundan Iğdır'da etkilenmiştir. Yayılan radyasyon ile birlikte bunun zararını görmekteyiz. Kadınlar hamile kalamamakta, hayvanlar engelli yavrular doğurmakta ağaçlarda kurumaktadır. Bugün Metsamor Nükleer Güç Santralinin çevresine gidin orada tabiatın değiştiğini yeşilliğin kaybolduğunu göreceksiniz. Şunu söyleyebilirim Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, İran ve Ermenistan'ın kendisi için Metsamor Nükleer Güç Santrali büyük bir tehlike"