Gündem Türkiyeye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 400 göçmen Iğdırdan uçak ile ülkelerine gönderildi
IĞDIR

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 400 göçmen Iğdır’dan uçak ile ülkelerine gönderildi

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor. Iğdır gönderme merkezinde toplanan 400 göçmen iki farklı charter seferiyle ülkelerine gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 400 göçmen Iğdır’dan uçak ile ülkelerine gönderildi
400 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi.

Göçmenler otobüslere bindirilerek Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na getirildi.

Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan kafile, düzenlenen charter seferleriyle Kabil’e gönderildi. Böylelikle Iğdır’dan bu yıl gönderilen yabancı sayısı 4 bin 397 kişiye ulaştı.

Iğdır ve Ağrı’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 göçmen ülkelerine gönderildi
GÜNDEM
Iğdır ve Ağrı’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 göçmen ülkelerine gönderildi

Sınır dışı edilecekler: 542 Afganistan uyruklu göçmen İstanbul'a gönderildi
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Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor.
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Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri’nde misafir edilen toplam 542 kaçak göçmenin ülkelerine iadesi gerçekleştirildi.
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Edirne İl Göç İdaresi’ndeki 215 kaçak göçmen sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi.
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Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 215 göçmen, İstanbul’dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.
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Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilen toplam 327 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise gece saatlerinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra otobüslerle İstanbul Havalimanına sevk edildi. Afganistan uyruklu 327 kişi charter seferle ülkelerine gönderildi.
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
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Sınır dışı edilecekler: 542 Afganistan uyruklu göçmen İstanbul'a gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 542 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İstanbul'dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi'nden yola çıkarıldı.
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