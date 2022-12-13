Vize almak isterken dolandırıldı: Almanya hayali suya düştü

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yaşayan İrfan Üçer, Almanya’ya tatile gitmek için İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir vize şirketine başvuruda bulundu.

Vize işlemlerini tamamlamak için İstanbul’a giden Üçer, başkonsoloslukta şirketin düzenlediği evrakların geçersiz olduğunu öğrendi.

Güvenilir sandığı şirketin görevlendirdiği danışmana da bir daha ulaşamayan Üçer, vize için masraf ettiği 10 bin lirasından oldu.



"Ben bir referans aracılığıyla başvurdum"

Yurt dışı seyahati yapmak isteyen vatandaşlara güvenilir vize şirketleriyle çalışmalarını tavsiye eden Üçer, "Araştırma yaparken bir vize şirketi buldum. Ben bir referans aracılığıyla başvurdum, bu vize şirketine ama ilk başta benimle iyi ilgilendiler. Ankara’dan uçağa bindim. İstanbul’a gittikten bir gün sonra vize şirketinden beni arayıp, danışmanın ailesinden birinin vefatının olduğunu, bundan dolayı da gelemeyeceklerini vizenin iptal edileceği söylendi. Daha sonradan evraklarımın bana geri getirilmesini talep ettim. Evraklarım bana konsolosluğun önüne getirildi" dedi.



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"Ben dolandırıldım, siz dolandırılmayın"

Dolandırıldığını ifade eden Üçer, "Vizelerde bir ret olma sorunuyla karşılaştım. Benim buradaki kamuya yansıtmam gereken olay, şu an günümüzdeki vize şirketlerinin hepsine güvenilmemesi ve tamamıyla araştırılması. Yani ben dolandırıldım, siz dolandırılmayın. Dolandırıldığım miktarda 10 bin lira. Yani bu duruma diğer vatandaşlarımızın düşmemesini temenni ederim" diye konuştu.