Yanlışlıkla zengin oldu: Hesabına yatırılan 500 bin lirayı sahibine iade etti

Orhan Şanlı
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki Orhan Şanlı'nın banka hesabına cumartesi gecesi 500 bin lira para geldi.
Sabah saatlerinde Şanlı'yı arayan bir kişi, yanlışlıkla yolladığı paranın iade edilmesini talep etti. Banka ile irtibata geçen Şanlı, kendisini arayan kişinin doğru söylediğini teyit edince parayı sahibine geri gönderdi.
Şanlı, cumartesi saat 01.00'de bir kişinin hesabına 500 bin lira para gönderdiğini ifade etti.
Şanlı, kendisini arayan kişiye telefonla dönüş yaptığını anlatarak, şunları kaydetti: