|
Gündem

Yanlışlıkla zengin oldu: Hesabına yatırılan 500 bin lirayı sahibine iade etti

Karabük'te hastanede çalışan güvenlik görevlisi, hesabına yanlışlıkla gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti. Saat 06.00 gibi telefonunun çaldığını anlatan Orhan Şanlı, "Telefondaki kişi hesabıma yanlışlıkla para gönderdiğini söyledi, miktarını söylemedi. Sonradan hesabıma baktım, hesabımda 500 bin lira görünce şaşırdım" dedi.

13:47 . 5/09/2023 Salı
AA
Orhan Şanlı

Orhan Şanlı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki Orhan Şanlı'nın banka hesabına cumartesi gecesi 500 bin lira para geldi.

Sabah saatlerinde Şanlı'yı arayan bir kişi, yanlışlıkla yolladığı paranın iade edilmesini talep etti. Banka ile irtibata geçen Şanlı, kendisini arayan kişinin doğru söylediğini teyit edince parayı sahibine geri gönderdi.

Şanlı, cumartesi saat 01.00'de bir kişinin hesabına 500 bin lira para gönderdiğini ifade etti.

Saat 06.00 gibi telefonunun çaldığını anlatan Şanlı,
"Telefondaki kişi hesabıma yanlışlıkla para gönderdiğini söyledi, miktarını söylemedi. Sonradan hesabıma baktım, hesabımda 500 bin lira görünce şaşırdım"
diye konuştu.

Şanlı, kendisini arayan kişiye telefonla dönüş yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Parayı hafta sonu gönderemem dedim. Pazartesi banka ile görüşürüm öyle gönderirim dedim. O da 'tamam' dedi. Pazartesi bankaya geldim. Parayı teslim ettim. Parayı teslim ettiğim için çok teşekkür etti. Hatta harçlık olsun diye 300 lira göndermiş. Bu bir insanlık görevi. Şimdiye kadar haram yemedik, inşallah bundan sonra da nasip olmaz."
#Karabük
#Orhan Şanlı
#Telefon
#Banka
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Brent petrolün varil fiyatı 88,75 dolar