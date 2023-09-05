Yanlışlıkla zengin oldu: Hesabına yatırılan 500 bin lirayı sahibine iade etti

"Parayı hafta sonu gönderemem dedim. Pazartesi banka ile görüşürüm öyle gönderirim dedim. O da 'tamam' dedi. Pazartesi bankaya geldim. Parayı teslim ettim. Parayı teslim ettiğim için çok teşekkür etti. Hatta harçlık olsun diye 300 lira göndermiş. Bu bir insanlık görevi. Şimdiye kadar haram yemedik, inşallah bundan sonra da nasip olmaz."