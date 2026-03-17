Yaya geçidinde facia: Yaşlı kadın yaşamını yitirdi

22:1117/03/2026, Salı
Kaza sonrası yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.
Batman’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Sultan Oynar, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TPAO Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beşiri yolu istikametine seyir halinde olan E.D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Sultan Oynar’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 78 yaşındaki talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, inceleme yapmak amacıyla yolun bir kısmını trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sultan Oynar’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü E.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.



