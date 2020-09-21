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Gündem Listeye bir çizik daha Yıldırım-3 Iğdır Operasyonunda gri kategoride aranan terörist ölü ele geçirildi
IĞDIR

Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu'nda gri kategoride aranan terörist ölü ele geçirildi

Listeye bir çizik daha: Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu'nda gri kategoride aranan terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde gri kategoride aranan Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ağrı, Iğdır ve Kars'ta bin 170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatılmıştı.
Ağrı, Iğdır ve Kars'ta bin 170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

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