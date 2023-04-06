Yürekleri ağza getiren görüntü: Metrelerce yükseklikte canlarını hiçe saydılar

Iğdır’da bir hafta boyunca etkili olan fırtına ve rüzgar şehirde vatandaşlara zor anlar yaşatmış bazı yerlerde tahribatlar meydana gelmişti. Meydana gelen rüzgar ve fırtınadan zarar gören yerlerden biri de Iğdır merkezde yer alan Ulu Cami oldu.

Caminin minarelerinin külahlarındaki kurşunlar yaşanan fırtına ve rüzgardan dolayı zarar gördü. Minarelerinin külahlarındaki bazı kurşun saclar yerinden çıktı. Zarar gören kurşun sacların değişimini yapmak için minareye çıkan ve tahtalardan iskele yapan işçilerin çalışması ise görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Yerden metrelerce yüksekte çalışan işçiler hiçbir güvenlik önlemi almadan baret ve kemer kullanmadan tahtadan iskele yaparak minarenin zarar gören yerini onarıyorlar.