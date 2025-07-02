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Yürümekte güçlük çekiyordu: Yere düşen 54 yaşındaki adam kafasını taşa vurup öldü

Yürümekte güçlük çekiyordu: Yere düşen 54 yaşındaki adam kafasını taşa vurup öldü

16:202/07/2025, Çarşamba
IHA
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Yaşlı adamın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşlı adamın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karabük'te sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşen 54 yaşındaki Erdoğan Denizli isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Karabük'te yürümekte güçlük çeken 54 yaşındaki Erdoğan Denizli, evine doğru giderken dengesini kaybederek yüzüstü düştü ve başını yere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Denizli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan Denizli'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Denizli'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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