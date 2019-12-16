Gündem Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurdu
MERSİN

Mersin haberleri: Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurdu

Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurdu

Mersin’de eşi Nurcan Altundal'ı (33) 2 çocuğuyla birlikte 6 saat boyunca rehin alan Ali Altundal’ın (37), olay günü yardım isteyen eşinin kafasını balkondaki demir korkuluklara vurduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Ali Altundal, Nurcan Altundal'ı 6 saat süreyle bıçakla rehin aldı.
Ali Altundal, Nurcan Altundal'ı 6 saat süreyle bıçakla rehin aldı.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki evini, 1 Eylül günü 2 çocuğunu da yanına alarak terk etmek isteyen Nurcan Altundal'ı 6 saat süreyle bıçakla rehin alan Ali Altundal hakkında 'cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından açılan davanın 3'ncü duruşması görüldü.

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20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ali Altundal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise Nurcan Altundal ile çocukları ve taraf avukatları hazır bulundu. Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu.

Tanık memur polisi dinlendi

Duruşmada, olay günü Nurcan Altundal'ı kurtarmaya çalışan ekipte görevli polis memuru tanık olarak dinlendi. Tanık polis, sanık Ali Altundal'ın, boğazına bıçak dayadığı eşinin kafasını, yardım istemesi üzerine defalarca demir korkuluklara vurduğunu, kapıyı açmak için kendilerine yardımcı olmaya çalışan çocuklarına da kızdığını anlattı.

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Mahkeme, Nurcan Altundal tarafından açılan boşanma davası dosyasını bekleterek erteledi.

Nurcan Altundal darp gördü.

Boşanma davası açtı

Mahkeme, Nurcan Altundal tarafından açılan boşanma davası dosyası ile Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ali Altundal hakkında 'cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından açılan davanın 3'ncü duruşması görüldü.
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