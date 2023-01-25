Al Sancak sezona zirvede başladı: Dev prodüksiyonuyla göz dolduruyor

“Bugüne kadar birçok tarihi projeye imza attık ve hepsi dünya çapında çok ses getirdi. ‘Al Sancak’ projesi için öncelikle TRT Ailesine ve İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a da projeye verdiği büyük destekler için teşekkürlerimi sunuyorum. Mete Han’dan bugüne Türk tarihinin en önemli unsuru Türk Ordusu olmuştur. O günlerden bu günlere gelirken özellikle son yıllarda yapılan savunma sanayi yatırımları hepimizin göğsünü kabartıyor. Aylar süren yoğun bir çalışma programının ardından ‘Al Sancak’ TRT 1’de izleyenleriyle buluştu. Bu süreçte oyuncularımız çok ciddi eğitimler aldı. Hepimiz çok çalıştık. Çok şükür izleyicilerimiz de projemizi çok beğendi. Kahraman askerlerimizin hikayesini en güzel şekilde anlatmak için elimizden geleni yapacağız,”